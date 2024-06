Três acidentes são registrados em menos de 24 horas na Avenida Pansani

Três acidentes ocorreram em menos de 24 horas na Avenida Pansani, em Votuporanga, durante o último fim de semana, destacando-se entre os diversos incidentes de trânsito na cidade. A avenida, que conecta as avenidas dos Bancários e João Gonçalves Leite, além de dar acesso à vicinal “Adriano Pedro Assi” conhecida como Estrada do 27, foi palco de três colisões distintas.

A primeira ocorreu por volta das 14 horas de sábado, envolvendo uma motocicleta e um veículo Creta branco, ambos seguindo na mesma direção. O carro fez uma conversão à esquerda, resultando em uma colisão lateral violenta com a moto.

O segundo acidente ocorreu mais tarde, às 22 horas do mesmo dia, envolvendo duas motocicletas que trafegavam na mesma direção. Um dos motociclistas sofreu ferimentos graves e foi socorrido pelo SAMU para a Unidade de Pronto Atendimento.

No domingo à noite, por volta das 19 horas, um motociclista perdeu o controle de sua moto enquanto seguia em direção à avenida do Assary e colidiu com duas motos estacionadas em frente a uma sorveteria. O impacto resultou em ferimentos faciais para o condutor da moto, que foi levado à UPA pelo resgate do Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar esteve presente em todos os acidentes para registrar as ocorrências e a Polícia Científica foi chamada para investigar as causas dos incidentes.

FOTO/REPORTAGEM: www.votunews.com.br