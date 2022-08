PM PRENDE CASAL COM SUPOSTAS NOTAS FALSAS EM FERNANDÓPOLIS

Um casal foi preso pela Força Tática da Polícia Militar com várias notas falsas depois de serem reconhecidos em uma filmagem de câmeras de vigilância de um comércio onde as cédulas teriam sido usadas como dinheiro. Os fatos aconteceram nesta terça-feira, dia 30.

A PM foi até o endereço dos dois indivíduos, já conhecidos nos meios policiais, por Tráfico de Drogas e Crime de Trânsito, conseguindo localizar aparentemente duas notas de R$ 200 reais de uma série de R$ 1.000 reais falsificadas colocadas em circulação.

O dinheiro teria sido repassado em um posto de combustível e uma cerealista na região central de Fernandópolis.

Com o rapaz conhecido por “Coquinha”, a PM apreendeu R$ 145 reais que seria troco das supostas notas falsas.

A mulher, que mora no centro da cidade, confessou que recebeu as notas do parceiro havia pedido para colocar as notas em circulação.

Os dois foram encaminhados ao Plantão Policial onde foram ouvidos, tendo boletim de ocorrência registrado e liberados em seguida.

O caso passará a ser investigado pela Polícia Federal de Jales e o casal vai responder pelo crime contra economia e colocar em circulação nota falsa (art. 289 do Código Penal).

*Informações/Região Noroeste