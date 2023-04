Policiais civis da DIG prendem dois indivíduos com 5 kg de maconha em Votuporanga

Equipes da Polícia Civil interceptaram carro com 8 tabletes de maconha em rodovia

Na noite do feriado de ontem (21) de Tiradentes, os policiais civis da DIG de Votuporanga, com apoio da DISE e Delegacia de Polícia de Valentim Gentil prenderam dois homens transportado 08 tabletes de maconha.

Os policiais civis, após trabalho de investigação desenvolvido, conseguiram identificar um veículo GM/PRISMA que buscaria entorpecentes para serem vendidos em Votuporanga-SP.

Nas proximidades da cidade de Guzolândia, os policiais iniciaram a abordagem ainda na rodovia Feliciano Sales Cunha, momento em que, o condutor desrespeitou as ordens de parada, tentando se evadir e dispensando as drogas as margens da rodovia, no entanto os policiais conseguiram realizar a abordagem e prisão do condutor do veículo identificado como, A.R.P., de 39 anos de idade, morador do Bairro Pró-Povo e o do passageiro, G. A.F., de 41 anos, morador do Bairro São João, ambos moradores de Votuporanga-SP e conhecidos dos meios policiais.

O entorpecente foi localizado e pesou mais de 05 Kg.

Os investigados foram encaminhados para a sede da DIG, para a realização dos trabalhos de Polícia Judiciária, onde foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico, permanecendo presos à disposição da Justiça.