Vítima foi intubada na Santa Casa após sofrer queimaduras de 2º grau

A Polícia Civil vai instaurar inquérito para investigar denúncia de que uma jovem de 23 anos teria jogado gasolina no corpo do namorado, de 35, e ateado fogo durante uma discussão em um posto de combustíveis do bairro Anchieta, em Rio Preto. O homem está intubado na Santa Casa.

No local ela soube que a vítima estava abastecendo a moto quando se desentendeu com a namorada. Segundo o relato da mulher, a jovem tomou a mangueira de abastecimento da mão do frentista, jogou combustível no namorado e ateou fogo com um isqueiro.