Polícia Civil de Fernandópolis prende suspeitos de roubo e estupro

Em uma ação conjunta, a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Fernandópolis, com apoio da Delegacia de Polícia de Mira Estrela, deflagrou na manhã desta terça-feira (15/08) uma operação para cumprimento de mandados de busca e prisão. As diligências, realizadas nas cidades de Fernandópolis e Mira Estrela, resultaram na prisão de dois indivíduos.

Roubo em comércio

As investigações tiveram início após um roubo ocorrido no dia 06 de agosto em um estabelecimento comercial de Fernandópolis. A vítima, um celular, foi levada mediante violência e grave ameaça por um indivíduo não identificado. Através de diligências, a Polícia Civil conseguiu identificar o autor do crime como sendo A.L.S.

Diante das evidências, o Delegado Titular da DIG, Dr. Rafael Buosi, representou junto ao Poder Judiciário pela prisão temporária do suspeito e pela expedição de mandado de busca e apreensão. Os mandados foram cumpridos na manhã de terça-feira, resultando na prisão de A.L.S., que confessou o crime.

Estupro de vulnerável

Em paralelo, a Polícia Civil também cumpriu um mandado de prisão preventiva em Mira Estrela. V.A.S. foi preso por descumprimento de medida protetiva de urgência, que o proibia de se aproximar de sua sobrinha de 10 anos. A medida foi deferida pela Comarca de Cardoso após denúncia de estupro de vulnerável. A prisão foi decretada pelo Poder Judiciário de Cardoso, após representação da mesma autoridade policial.