Loja de decoração pega fogo em Rio Preto

Uma loja de decoração pegou fogo nesta quinta-feira (10), em São José do Rio Preto (SP). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por volta das 12h e teriam atingido…

Uma loja de decoração pegou fogo nesta quinta-feira (10), em São José do Rio Preto (SP). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por volta das 12h e teriam atingido outra loja de enxoval.



As chamas atingiram o teto de duas lojas. Uma loja é de móveis/itens de decoração e a outra de cama, mesa e banho. O fogo teria começado no teto da loja de decoração. É o local onde fica o estoque da loja. Várias caixas de papelão estão na calçada

Dois caminhões do Corpo de Bombeiros trabalham no combate as chamas. Viaturas do Resgate e a Polícia Militar também estão no local.

O trânsito na Avenida Brigadeiro Faria Lima foi interditado em um dos sentidos. Ainda não se se sabe o que teria provocado as chamas. Várias viaturas dos bombeiros estão no local para tentar controlar o fogo.

Não há informações de feridos. De acordo com o que foi apurado pelo repórter do SBT Interior, Victor Garcez, no local dos fatos, os bombeiros já controlaram as chamas. Eles estão trabalhando no rescaldo pra não atingir outras lojas.

Por: SBT Interior