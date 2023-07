DISE e DIG de Votuporanga prendem foragida da Justiça na capital paulista

Na tarde desta quarta-feira, 26, policiais civis da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) e DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga deram cumprimento a um mandado de prisão preventiva em face da procurada L.B.S.

A investigação a respeito do crime do artigo 273, parágrafo 1°, do Código Penal, teve início no ano de 2020 quando se identificou uma associação especializada na comercialização de anabolizantes que eram distribuídos no Brasil inteiro.

Em Votuporanga, foram identificados dois investigados, sendo que um deles foi preso pela DISE em meados de agosto de 2021.

No mesmo ano, foi identificado o líder da associação criminosa, morador de um condomínio de alto padrão no bairro do Morumbi, na capital paulista.

Este foi preso pela DISE na cidade de Caraguatatuba-SP quando retornava de uma casa de veraneio onde passou as festas de fim de ano.

Na oportunidade, foi identificada uma mulher responsável pelos rastreios e logística na distribuição dos anabolizantes.

Com a prisão do líder da associação criminosa, ela se evadiu de sua residência e ficou foragida desde então com mandado de prisão preventiva a ser cumprido.

Após uma verdadeira caçada pela comunidade de Paraisópolis em busca de seu paradeiro, os policiais civis identificaram a procurada e sua rotina, sendo ela presa antes de chegar no seu trabalho, no interior do Shopping Ibirapuera em São Paulo – SP.

Ela estava foragida desde o mês de dezembro de 2021, quando a Segunda Vara Criminal da Comarca de Votuporanga-SP acolheu a representação feita pela Polícia Civil para a concessão do mandado de prisão preventiva em razão da comercialização ilegal e irregular de anabolizantes.

Outros dois investigados já estavam presos e um responde ao processo em liberdade.

L.B.S foi apresentada no 27° Distrito Policial de São Paulo-SP e, após os trabalhos de Polícia Judiciária, será encaminhada a uma unidade prisional da Capital.