Caminhonete bate em carreta canavieira e mulher de 42 anos morre

Uma mulher de 42 anos morreu na noite desta sexta-feira (3) após se envolver em um acidente na rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563), em Presidente Venceslau, no oeste paulista.

Segundo informações da polícia, o veículo trafegava pela rodovia, quando bateu violentamente contra uma carreta canavieira que cruzava a pista. Duas pessoas estavam na caminhonete, entre elas a mulher, que chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Já o caminhoneiro, de 32 anos, não ficou ferido. Ele fez o teste do bafômetro, mas o resultado deu negativo para embriaguez. O local foi periciado e as causas do acidente serão apuradas. SBT Interior