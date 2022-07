Segundo informações do boletim de ocorrência, o motorista trafegava o veículo pela rodovia Brigadeiro Faria Lima, quando o condutor da Scania 440 A 6×4 branca com dois semi-reboques, parou em um posto de gasolina, localizado na zona rural de Barretos.

No local, o condutor de 50 anos acabou sendo abordado por dois homens. Um deles estava armado com um revólver. O suspeito empurrou a vítima para dentro do caminhão e colocou um capuz no motorista, deixando-o na cabine.