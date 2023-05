Procurado da Justiça é preso durante perseguição pela Polícia Militar de Álvares Florence

Policiais militares prenderam um indivíduo procurado da Justiça com veículo roubado e com a placa adulterada.

Conforme informações enviadas à redação do votunews.com.br na tarde da última sexta-feira, policiais militares da 5ª Cia de Álvares Florence prenderam em flagrante procurado da Justiça com veículo roubado e adulterado.

Acionado via COPOM para atendimento de ocorrência em que dois indivíduos estariam em atitude suspeita com uma motocicleta pela zona rural no meio de um canavial entre o Ponto da Sorte e o Ponto da Onça, sendo que ao chegar no referido ponto a equipe policial avistou um indivíduo conduzindo uma motocicleta sem placas.

Ao avistar a viatura o condutor empreendeu fuga por aproximadamente cinco quilômetros e se escondeu com a motocicleta atrás de uma árvore caída.

Ao perceber que foi descoberto ainda tentou fuga com a motocicleta, porém foi contido, imobilizado e algemado. Realizado consulta da motocicleta foi constatado que se trata de produto de roubo pela cidade de Rio Preto.

Condutor identificado, sendo conhecido nos meios policiais pela alta periculosidade, sendo constatado ainda, após consulta via COPOM dois mandados de prisão contra ele.

No local do Início do acompanhamento foi localizada a placa da motocicleta, os retrovisores e uma porção de maconha.

Apesar da denúncia e de haver indícios de que havia outra pessoa junto com o indiciado e realizada varredura por todo o canavial e imediações, o segundo rapaz não foi localizado. A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária onde indivíduo permaneceu preso.

REPORTAGEM VOTUNEWS: