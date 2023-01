Homem morre eletrocutado por lavadora elétrica

Um homem de 48 anos morreu eletrocutado por uma lavadora elétrica na tarde desta última segunda-feira, (23/01/2023), no bairro Residencial Machado, em São José do Rio Preto (SP).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima lavava a garagem de casa com a máquina de alta pressão, quando poderia ter sofrido uma descarga elétrica do equipamento. Ao chegar no imóvel, o genro encontrou o sogro caído e tentou realizar as manobras de primeiros socorros e acionou socorro médico.

Equipes de resgate foram ao local, mas o homem já está sem vida. Seu corpo foi levado para o IML e as causas da morte serão investigadas.

