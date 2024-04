Cantora morre vítima de grave acidente entre Potirendaba e Bady Bassitt

Uma cantora morreu vítima de um grave acidente na tarde deste domingo, (14/04/2024), na rodovia Luiz Carlos Brandolezzi, entre Potirendaba e Bady Bassitt (SP).

Segundo informações apuradas pela reportagem, Lígia Fernanda Gonçalves, de 34 anos, seguia com o veículo sentido Bady Bassitt, quando, ainda por motivos a serem apurados, teria perdido o controle da direção e capotado já próximo do trecho urbano de Bady. Ela ficou com parte do corpo para fora do carro e infelizmente acabou morrendo no local.

O corpo da cantora foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) e as causas o acidente deverão ser investigadas. O velório está previsto para às 12h desta segunda-feira, (15/04), no cemitério São João Batista, em São José do Rio Preto (SP), e o enterro às 17h, no mesmo local.

Por Gazeta do Interior – Bady Bassitt