Menina de 11 anos denuncia pai por estupro e ameaça

A Delegacia de Defesa da Mulher de São José do Rio Preto (SP) deverá investigar as denúncias feitas por uma menina de 11 anos contra o próprio pai, de 51 anos, por estupro de vulnerável e ameaça.

Segundo informações do boletim de ocorrência registrado neste sábado (23), na Central de Flagrantes, o crime teria acontecido na terça-feira (19), na casa da vítima, no bairro Solo Sagrado, localizado na região norte da cidade.

Na ocasião, segundo a denúncia, o homem teria mostrado vídeos pornográficos para a filha e tocado a criança. A menina contou os fatos para a mãe e as irmãs, que já são maiores de idade e moram em casas separadas. As irmãs da vítima, ainda de acordo com o registro policial, teriam ficado preocupadas porque, segundo elas, também teriam sido estupradas pelo pai quando eram crianças.

O homem chegou ameaçar matar as filhas caso elas contassem sobre o ocorrido.

Na delegacia, a mãe da criança disse que não presenciou os fatos e que somente soube do ocorrido por meio da filha.

A menina ficou sob os cuidados de uma das irmãs. O suspeito não foi encontrado.