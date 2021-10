Polícia Militar de Votuporanga prende ladrão que furtou rádio de estabelecimento comercial

COMERCIANTE RECONHECE LADRÃO E ELE É PRESO PELA PM

Durante patrulhamento, a equipe CHARLIE da Polícia Militar foi acionada por um comerciante de Votuporanga, que teria reconhecido o autor de um furto de um rádio bluetooth no seu estabelecimento comercial, ocorrido nesta quarta-feira. O criminoso foi abordado e admitiu o crime tendo dito que foi trocado por droga. .

De acordo com informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br o indivíduo já estava com um fone de ouvido furtado em outra loja vizinha. O ladrão foi levado à Central de Flagrantes.