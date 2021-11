Alarme de lotérica impediu assalto na região

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

O disparo do alarme frustrou a tentativa de roubo na casa lotérica, ocorrida na manhã de quarta-feira (24), em Avanhandava. Os criminosos, que estavam armados, se assustaram e deixaram o local sem levar qualquer quantia e objetos dos clientes. Ninguém se feriu. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia, que instaurará inquérito para apurar o caso.

O filho do proprietário, que tem 21 anos, contou à polícia que estava no escritório da lotérica, quando notou uma movimentação estranha, notando uma pessoa próxima de um dos caixas e com um objeto que parecia ser uma arma de fogo. Ele relatou que, logo em seguida, observou outras duas pessoas entrando também armadas e anunciando o assalto.

O jovem disse que os bandidos chegaram a pegar objetos dos clientes, como carteiras e celulares, entretanto, o alarme da agência disparou, assustando-os e fazendo com que eles fugissem abandonando os objetos. Os assaltantes deixaram o local em um Ford Ka cinza. A Polícia Militar foi acionada e buscas passaram a ser feitas, na tentativa de localizar algum suspeito.

O helicóptero Águia sobrevoou a região, entretanto, ninguém foi encontrado e preso. Câmeras de segurança da lotérica filmaram toda a ação. Nas imagens, dois rapazes encapuzados entram e, um deles, apontando um revólver, anuncia o assalto, enquanto o comparsa, com uma das mãos na altura do peito, denotando que também estivesse armado, tenta recolher algum dinheiro e abrir uma porta que daria acesso aos fundos da lotérica, onde ficam os funcionários.

Como estava trancada, ele não conseguiu entrar. Alguns clientes deitam e outros ficam abaixados. Uma mulher teve dificuldades para sentar no chão. Ao perceberem que não conseguiriam pegar qualquer quantia em dinheiro, os bandidos fugiram.