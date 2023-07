Motorista de picape morre após bater em caminhão

Um motorista de 63 anos morreu depois de bater a picape que ele dirigia contra um caminhão. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (17), na rodovia Roberto Rollemberg, entre Birigui e Brejo Alegre (SP).

O motorista do caminhão contou à polícia que trafegava pela pista no sentido Brejo Alegre a Birigui, quando a picape, que seguia no sentido oposto, invadiu a pista. Ele ainda conseguiu desviar, mas a picape acabou atingindo as rodas traseiras. O condutor da picape, que morava em Birigui, ficou preso nas ferragens e o Corpo de Bombeiros tentou fazer o resgate, mas constatou a morte do homem no local.

Uma das hipóteses é que a vítima tenha cometido suicídio, já que o homem estaria com depressão e teria deixado uma carta sugerindo uma despedida.

O corpo dele foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) e passaria por exame necroscópico antes de ser liberado aos familiares. O caso foi registrado e está sendo investigado.