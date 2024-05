A investigação da polícia civil de Valentim Gentil estava em curso, visando desmantelar um grupo criminoso especializado em fraudes na compra e venda de cargas. Uma empresa metalúrgica local foi vítima dessas fraudes em duas ocasiões, nas quais indivíduos desconhecidos adquiriram cargas de metais utilizando identidades falsas e realizando pagamentos parciais, com o restante a ser quitado por meio de boletos em nome de empresas inexistentes ou de terceiros. As investigações revelaram que os endereços indicados nas notas fiscais não correspondiam às empresas mencionadas.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews, hoje, o departamento comercial da metalúrgica reportou uma nova venda, supostamente para uma empresa em São José do Rio Preto, com um pagamento inicial de R$ 14 mil e o saldo a ser pago por boletos. Suspeitando tratar-se do mesmo comprador das fraudes anteriores, o gerente comercial alertou a polícia.

Os policiais civis encarregados da investigação, em colaboração com a DIG, localizaram e seguiram o caminhão até Catanduva, onde o veículo foi visto em uma distribuidora. Lá, o suspeito, identificado como o comprador fraudulento, e o motorista foram interceptados. O suspeito confessou o crime e foi detido. O proprietário da distribuidora também foi identificado como vítima do esquema e prestou esclarecimentos. A carga foi apreendida e devolvida à vítima. O homem foi conduzido ao plantão policial de Votuporanga, onde sua prisão em flagrante por estelionato foi decretada pela autoridade policial.

Após os procedimentos habituais, o detido foi encaminhado a Catanduva, onde aguardará audiência de custódia.

REPORTAGEM: www.votunews.com.br