Policiais Militares prendem em flagrante dois indivíduos por tráfico de drogas

A equipe policial recebeu uma denuncia de tráfico de entorpecentes sobre um indivíduo que teria pego um veículo Fiat/Punto (Uber), pela cidade e teria deslocado até a cidade de Aparecida do Taboado-MS, para comprar maconha e retornar para Santa Fé do Sul-SP.

Diante disto foi intensificado o patrulhamento nas imediações das rodovias de acesso a cidade, sendo o veículo localizado no trevo de Rubinéia sentido Santa Fé do Sul.

No interior do veículo foi visualizado o condutor e um indivíduo no banco de trás. Durante tentativa de abordagem, o passageiro abriu a porta do veículo e dispensou o entorpecente no interior do carro e tentou se evadir correndo em direção ao mato. Após buscas foi encontrado aproximadamente 1,5kg de maconha e um celular. Cabe ressaltar que o indivíduo veio com a droga no colo não usando bolsa para esconder do motorista. Indagado a respeito o motorista afirmou ter recebido R$300,00 para fazer a corrida, e que ao chegar em Aparecida do Taboado percebeu que era entorpecente o que o passageiro fora buscar, mais mesmo assim continuou a corrida.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão para ambos os indivíduos, conduzidos a Central de Polícia Judiciária onde ambos permaneceram presos pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.