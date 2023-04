Idoso morre após cair de laje de residência

Um idoso de 75 anos morreu nesta última sexta-feira, (21/04/2023), após cair de uma laje em São José do Rio Preto (SP).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima chegou a dar entrada no Hospital de Base com traumatismo craniano, mas infelizmente acabou não resistindo. O corpo do idoso foi encaminhado para o IML para determinar a causa da morte.

O caso será investigado.

Gazeta do Interior