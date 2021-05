Assassino de Jailson é condenado a 20 anos de prisão em Votuporanga

A Justiça de Votuporanga condenou hoje (10) Thiago Felício de Oliveira, 21 anos, a 20 anos de prisão pelo latrocínio (roubo seguido de morte) do tecnólogo Jailson Alves, 33 anos, no bairro Carobeiras, em Votuporanga, em abril do ano passado.

A vítima foi assassinada com facadas no pescoço. Após o crime, o réu fugiu levando pertences da vítima. Segundo a sentença, o réu não tem direito de apelar em liberdade.

TRECHO DA SENTENÇA:

“…Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e condeno THIAGO FELICIO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, por infração ao disposto no artigo 157, parágrafo 3º, inciso II, do Código Penal, à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa, cada dia-multa fixado no mínimo legal. O emprego de violência à vítima inviabiliza os benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal, prejudicando quaisquer outras perquirições. Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois permaneceu preso durante toda a instrução criminal, bem como demonstrou concretamente tratar-se de pessoa violenta e que coloca em risco toda ordem pública, mantendo-se presente o requisito previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal…”

