Polícia Civil prende ‘cabeça’ e integrantes do golpe do PIX

Uma operação contra criminosos do ‘golpe do PIX’ comandada pela equipe da Polícia Civil de Valentim Gentil prendeu cinco pessoas hoje (17). Este crime é tipificado como estelionato.

Dentre elas está um homem apontado como o ‘cabeça’ da quadrilha, morador de Valentim Gentil. Outros quatro integrantes do golpe foram presos em São Paulo.

Participaram da operação policiais da DISE/DIG e de unidades do estado. Um balanço do trabalho será apresentado no final do dia pelo delegado responsável pelo caso.