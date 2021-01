Polícia prende suspeito de estupro após vítima pedir socorro

Um homem de 54 anos foi preso por estupro após a vítima pedir socorro de dentro de um carro nesta segunda-feira (11) na rodovia Homero Severo Lins, em Martinópolis (SP).

Segundo a Polícia Rodoviária, a viatura passava pela via quando os policiais viram a mulher com os braços para fora do veículo pedindo ajuda.

A equipe fez a abordagem e a jovem de 22 anos disse que o suspeito a colocou a força no veículo ameaçando estuprá-la. Ainda de acordo com a jovem, o suspeito teria passado as mãos nos seios dela por dentro da blusa.

O homem negou o crime e disse que apenas deu um carona para a vítima. Ele foi preso em flagrante e aguarda audiência de custódia.