NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: carro tomba em colisão na rua São Paulo em Votuporanga

Um grave acidente de trânsito foi registrado por volta das 17h20, desta quinta-feira, dia 19, no cruzamento das ruas São Paulo e Maranhão, em Votuporanga.

A colisão entre dois veículos provocou o tombamento de um deles que era ocupado por uma motorista e uma criança. Felizmente, os ocupantes do veículo não tiveram ferimentos e foram retirados de dentro do carro por populares. Imediatamente, as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e chegaram rapidamente ao local.

As causas do acidente serão apontadas pela Polícia Científica de Votuporanga

REPORTAGEM: www.votunews.com.br