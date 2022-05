Polícia prende terceiro envolvido no latrocínio de motorista

As Polícias Civil e Militar prenderam nesta última quarta-feira (25/05/2022), um terceiro suspeito de envolvimento no latrocínio ocorrido no dia 08 de maio, em Potirendaba (SP). O jovem que tem 21 anos foi preso na cidade de Matão (SP).

De acordo com os policiais, a ação conjunta entre a Polícia Civil e Militar de Potirendaba e também a Polícia Militar de Matão prendeu o suspeito no município de Matão, que fica a 140 quilômetros de Potirendaba. Ele é morador de Matão e teria cometido o crime em Potirendaba.

Na última terça-feira (24/05), outros dois envolvidos, um jovem de 18 e outro de 21 anos, já haviam sido presos em uma pousada no município de São José do Rio Preto (SP), onde estavam escondidos após terem cometido o crime. Devido ao fato do inquérito ainda estar em investigação, a polícia não dá detalhes da participação dos três no caso e nem a motivação do crime.

Jeferson Fernando de Souza, de 45 anos, que era motorista da Cozinha Piloto do município, foi morto com 16 facadas e ainda teve o carro roubado pelos criminosos. O crime ocorreu no dia 8 de maio, na vicinal Ângelo Micheletti, que liga Potirendaba a Nova Aliança.

Gazeta de Rio Preto