Trabalhador morre soterrado em ferro velho de Votuporanga

Um acidente de trabalho causou a morte de um homem na manhã desta sexta-feira, em Votuporanga. O trabalhador foi soterrado por uma pilha de papelões num ferro velho localizado às margens da rodovia Euclides da Cunha, em Votuporanga.

O homem trabalhava próximo aos fardos de papelões junto a uma outra funcionária que ficou ferida com a queda dos fardos. O trabalhador estava amarrando as pilhas de papelão quando acabou sendo soterrado.

A mulher também ficou ferida, sendo socorrida pela equipe médida do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao pronto socorro da Santa Casa de Votuporanga. As causas do acidente serão apontadas pela Polícia Científica de Votuporanga.