Homem é preso com mais de 1 kg de cocaína em Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

A equipe da DISE de Votuporanga prendeu ontem (22) um jovem acusado de tráfico no bairro Pacaembu.

O investigado, de 26 anos de idade, já estava sendo monitorado pela Especializada pela prática do comércio de entorpecentes e após investigações prévias quanto a traficância e modus operandis optaram por solicitar Mandado de Busca no endereço residencial do mesmo, sendo este expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Votuporanga.

Após prévia observação do local, abordaram o investigado na frente da residência. Nas buscas pelo imóvel foram localizados e apreendidos um (01) Tijolo de Cocaína com peso aproximado de Um Mil e Cinquenta e Cinco gramas (1.055) que após preparada renderia cerca de três mil cento e sessenta e cinco (3.165) porções para venda a usuários, Cinco (05) porções de cocaína já prontas para a venda e Uma (01) balança de precisão .

Ele foi conduzido a DISE onde foi autuado em flagrante delito pela Autoridade Policial, o Delegado de Polícia Dr. Rafael Latorre Costa, por infração ao artigo 33 da Lei 11343/06 – Tráfico de Drogas. Após os trabalhos de polícia judiciária o autuado foi conduzido para uma Unidade Prisional ficando a disposição da Justiça para a devida audiência de custódia. votuporanga tudo