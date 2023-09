Homem é preso após atacar pessoas e vigilantes com chave de fenda

A Polícia Militar prendeu um homem de 34 anos suspeito de ter atacado pessoas na rua e vigilantes da Empresa Municipal de Urbanismo (Emurb) de São José do Rio Preto (SP) com golpes de chave de fenda, dentro do Terminal Rodoviário Urbano. O caso foi registrado na tarde da última sexta-feira (23/9).

Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem estaria descontrolado, incomodando outros passageiros e pessoas que passavam pelo local. Os agentes fizeram a abordagem para orientá-lo a moderar o comportamento. Na ocasião, ele teria mostrado uma passagem com destino a cidade de Bauru (SP), com saída marcada para às 14h30, mas não embarcou no ônibus.

Ainda de acordo com o registro policial, o suspeito saiu do local e voltou tempos depois, mais alterado e machucado, com a chave de fenda na mão e partiu para cima dos vigilantes. Um dos funcionários foi ferido na mão e o outro, que sofreu ferimentos graves no braço, precisou passar por cirurgia na Santa Casa.

Durante um patrulhamento, a PM foi informada de que já estava circulando nas redes sociais um vídeo de um homem com as mesmas características do suspeito atacando outras vítimas na rua Pedro Amaral. Nas imagens, o homem com camiseta amarela aparece segurando uma chave de fenda nas mãos e brigando com outros dois homens em frente a um hotel.

Os PMs conseguiram abordar o suspeito na região central da cidade e, como ele também estava ferido, foi levado para a UPA Tangará. Após ser atendido, o agressor foi encaminhado para o Plantão Policial, onde foi preso em Flagrante por lesão corporal e injúria. A Polícia Civil acredita que ele teria agido sob efeito de álcool ou drogas.

Ele está na carceragem da DEIC e vai passar por audiência de custódia. SBT Interior