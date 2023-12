Mulher fica ferida em acidente entre carro e moto na estrada da “Colônia Torta” em Votuporanga

Um acidente mobilizou as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros na manhã deste domingo, 10, em Votuporanga. Uma violenta colisão envolvendo uma motocicleta e um carro foi registrada na estrada de terra conhecida como “Colônia Torta” em Votuporanga, que fica às margens da vicinal “Adriano Pedro Assi” – Estrada do 27 – que interliga Votuporanga a Sebastianópolis do Sul.

O acidente resultou em ferimentos generalizados em uma mulher que foi socorrida pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros de Votuporanga e levada ao pronto socorro da Santa Casa local.

As causas do acidente serão apontadas pela Polícia Científica de Votuproanga.