Polícia Militar prende ladrão por furto no bairro Alvorada em Votuporanga

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu um ladrão de 41 anos que já possui passagens por assassinato, furto e roubo. A prisão em flagrante aconteceu após a tentativa de furto em uma residência e um furto consumado em Votuporanga.

De acordo com informações colhidas pela reportagem, a equipe ALPHA – 16306 com apoio do CGP 16304 recebeu comunicação via rádio de um furto em andamento pelo bairro Jardim Alvorada. Durante patrulhamento o criminoso foi abordado e na bolsa que ele carregava estavam os produtos furtados e ferramentas utilizadas para o arrombamento do imóvel.

O criminoso também foi reconhecido também por ter tentado outro furto, anteriormente, na rua Sergipe. Foi levado à Central de Flagrantes e ficou recolhido.