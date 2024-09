Pai tenta matar o filho de 30 anos em Rio Preto

Mulher disse que pai e filho são usuários de drogas

Um homem de 50 anos tentou matar o próprio filho, um pintor de 30 anos, esfaqueado, na noite da última sexta-feira (27/9), no bairro Ouro Verde, em Rio Preto. Segundo a mulher, pai e filho são usuários de drogas.

De acordo com o boletim de ocorrência, a auxiliar de limpeza, que tem a mesma idade do marido, contou aos policiais militares que todos estavam em casa quando o pai chamou o filho. Pouco tempo depois, o rapaz passou por ela correndo, com as pernas feridas e ensanguentadas.

A vítima pediu socorro em um bar perto da residência e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O suspeito fugiu usando a moto do filho, uma Honda CG 150 Titan ESD, de cor cinza, e até o fechamento do registro policial não havia sido encontrado.

O rapaz foi levado para o Hospital de Base de Rio Preto, mas não há informações sobre o estado de saúde dele. Gazeta de Rio Preto