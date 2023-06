Polícia prende traficante com mais de uma tonelada de maconha

A Polícia Rodoviária de Andradina apreendeu, na madrugada desta segunda-feira (5), um caminhão-baú com mais de uma tonelada de maconha. O flagrante aconteceu na rodovia Marechal Rondon (SP-300).

O motorista do caminhão foi parado na rodovia e confessou que pegou a droga em Campo Grande (MS) e levaria ela para Goiânia (GO), mas não disse quanto receberia pelo transporte da droga. Ele estava no veículo com a esposa, mas só ele ficou preso.

A droga foi retirada do caminhão e ainda seria pesada pelos policiais. O suspeito foi preso em flagrante e segue à disposição da Justiça. SBT Interior