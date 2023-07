Na tarde de ontem, terça-feira (11/07), uma equipe policial em patrulhamento ostensivo e preventivo realizou uma importante prisão na Avenida Gildo Savatim, no bairro Santa Mônica, em Tanabi.

Com base em informações recebidas de que um homem estaria transitando em um veículo Fiat Uno azul e que, em datas anteriores, teria cometido furtos de fios e geradores em propriedades rurais de outras cidades, a equipe intensificou a busca pelo infrator. Após uma busca minuciosa, o suspeito foi encontrado no endereço mencionado.

Ao perceber a presença policial, o indivíduo tentou fugir a pé, porém, graças à rápida ação da equipe, foi alcançado. Durante a revista veicular, foram encontrados diversos apetrechos utilizados para a prática de furto de fios e geradores. Diante das evidências, o homem confessou ter praticado furtos em datas anteriores, em parceria com outro indivíduo, este último do Sítio do Estado.