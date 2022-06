Moradores colocam fogo em lotes e pastos na região

Começou o período de estiagem e, com ele, também as irritantes queimadas aqui na região noroeste paulista. Pelo menos quatro incêndios foram registrados em áreas de pastagem e também lotes residenciais entre a segunda e terça-feira desta semana, em Bady Bassitt e Potirendaba (SP).

Em Bady Bassitt, um incêndio em uma área de pastagem, por pouco, não atingiu residências do Jardim Aurora. Além do fogo, a fumaça também tomou conta do bairro e irritou os moradores.

Uma moradora chegou a publicar a indignação nas redes sociais. “Em Bady Bassitt, por acaso, há um projeto de inclusão de Corpo de Bombeiros na cidade? Por enquanto o fogo propaga e ficamos na dependência do Corpo de Bombeiros de São José do Rio Preto”, disse.

Em Potirendaba, só ontem, três queimadas em áreas de pastagem e lotes foram controladas por brigadistas de uma usina da cidade. Em Cedral, outro grande incêndio também foi registrado às margens da rodovia Washington Luís e equipes dos bombeiros foram acionadas para apagar as chamas.

Sobre os efeitos à saúde humana, a fumaça e a fuligem causam ou agravam doenças respiratórias como bronquite e asma, dores de cabeça, náuseas e tonturas, irritação na garganta, tosse e conjuntivite. Provocam alergias na pele e problemas gastrointestinais. Intoxicam e podem levar à morte.

Segundo Ibama, no Brasil, 95% dos incêndios florestais são causados pela ação humana, seja de forma proposital ou acidental. Os incêndios florestais podem ter causas diversas, como a queima para plantio, queima para rebrota de pastagem, vandalismo, velas para rituais religiosos, fogueiras, balões e queima de lixo, entre outros.