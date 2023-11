Acusada de drogar idoso é presa pela Delegacia de Investigações

A Polícia Civil de Fernandópolis, por meio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), prendeu na manhã desta quarta-feira (8) uma mulher acusada de drogar um idoso de 91 anos. O homem segue internado em estado grave no Hospital de Base de São José do Rio Preto.

Marisa Emanuelly, 50 anos, foi presa após mandado de prisão temporária expedido pela Justiça de Fernandópolis. Ela foi presa na casa dela.

De acordo com as investigações, a mulher conheceu o idoso em um mercado da região e o convidou para ir até a sua casa. Lá, ela teria colocado medicamentos na cerveja do homem e aproveitado a situação para roubar dinheiro, cartões de crédito e outros objetos. O crime teria ocorrido no final do mês de outubro.

A mulher foi encaminhada para a sede da DIG, onde prestou esclarecimentos e ficará à disposição da Justiça.

O estado de saúde do idoso é considerado crítico. Ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base, onde recebe cuidados médicos. RN