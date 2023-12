Uma onça-parda foi resgatada por policiais militares ambientais do 4o Batalhão de Polícia Ambiental em uma propriedade rural de Ituverava, interior de São Paulo, após o felino ter predado diversos animais domésticos em uma fazenda da região.

A operação de captura e contenção do animal, realizada no último domingo (24), contou com o apoio do médico veterinário Ricardo Lima Salomão, do hospital veterinário da Fafram, e de Jean, da Defesa Civil local. O objetivo era minimizar o estresse e os riscos à integridade física da onça durante o transporte e soltura.