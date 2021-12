Polícia Ambiental registra três ocorrências em Populina

Durante o desencadear da “OPERAÇÃO ABATE”, pelo município de Populina, foram registradas três ocorrências ambientais.

A primeira ocorrência foi por posse Ilegal de arma de fogo em uma propriedade rural. No local, foi apreendido um Revólver calibre 32 carregado com 06 munições e outras 32 intactas. Foi dado voz de prisão ao morador e encaminhado a Delegacia de Polícia de Populina para as demais providências de Polícia Judiciária, sendo estipulada Fiança no valor de R$1.100,00, a qual foi paga pelo indiciado, que foi liberado em seguida e responderá em liberdade.

Em outra ocorrência, foi vistoriado uma propriedade rural, onde foram encontrados peixes armazenados em um freezer, e verificado que possuía 19,5 quilos de pescado que não havia sido declarado estoque. O pescado apreendido foi doado para o asilo de Populina.

Por fim, em outra propriedade rural, foi encontrado em um freezer, carne de animal silvestre abatido. Indagado sobre a citada carne o proprietário do imóvel, afirmou ser carne de jacaré e que havia ganhado de um amigo.