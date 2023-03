Adolescente de 16 anos é alvejado por tiros na casa de amigo

Um adolescente de 16 anos foi alvejado por disparos de arma de fogo em frente da casa de um amigo, na noite da última quarta-feira (22), na Vila União, região norte de São José do Rio Preto (SP).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava dentro da casa quando ouviu vozes do lado de fora, gritando: “- Tato, tato” (apelido chamado geralmente por irmãos), quando decidiu sair lá fora para verificar quem estava chamando.

Ainda de acordo com o registro policial, o adolescente se deparou com dois suspeitos armados, que usavam capacetes. A dupla fez vários disparos, que acertaram o ombro do rapaz, depois fugiram.

A vítima foi socorrida por um vizinho e levada até a UPA Norte, onde foi atendida e conversou com a Polícia Militar. A perícia técnica foi chamada e verificou a área do crime.

Nenhum suspeito foi encontrado. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.

