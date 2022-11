Polícia Militar fiscaliza motoristas que andam armados

A Polícia Militar de Potirendaba (SP), está realizando uma ação de fiscalização em motoristas que andam armados pela cidade. Nesta última segunda-feira (07/11/2022), um homem foi flagrado andando com uma faca dentro de um veículo.

Durante uma ação de fiscalização realizada ontem, policiais abordaram um motorista, de 20 anos, no bairro Jardim do Bosque. Durante revista, a equipe encontrou uma faca na lateral da porta do motorista do veículo conduzido pelo suspeito.

Ao realizar a fiscalização de trânsito, os policiais constataram que o indivíduo não possuía CNH e o veículo estava com o licenciamento em atraso, onde o veículo foi recolhido. A faca foi apreendida e o caso será investigado pela delegacia de Potirendaba.

De acordo com a PM, as ações deverão continuar nos próximos dias e o objetivo é tentar coibir a prática de brigas, homicídios e tentativas de homicídios em bares e comércios da cidade. No último domingo, (06/11), um homem de 35 anos foi morto a facadas durante uma briga de bar, no Centro de Potirendaba. Até agora ainda ninguém foi preso.

Gazeta do Interior