Dupla é presa pela PM com 1,8 kg de maconha

Dois homens foram presos pela Polícia Militar com 1,8, quilos de maconha escondidos em uma residência na Rua Guilherme Sequini no Jardim Planalto em Fernandópolis. O fato aconteceu no início da tarde desta sexta-feira, dia 20.

H.F.L. vulgo “Oreia” usava a residência de F.S.R. para esconder a droga. Os dois vinham sendo monitorados pela Polícia Militar, quando em patrulhamento pelo local, a motocicleta do “Oreia” foi vista em frente ao local.

Os policiais abordaram os dois e com eles e o no interior da casa foi encontrados uma quantidade em droga, mas acabaram confessando que havia mais dois tabletes enterrados em um terreno próximo.

Eles foram presos em flagrantes e conduzidos ao Plantão Policial onde permaneceram presos, ficando à disposição da Justiça.

Além da maconha, foram aprendidos, R$ 1.2 mil em dinheiro, balança de precisão e uma faca para picar a droga.