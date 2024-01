Acidente em Santa Fé do Sul provoca morte de ciclista de 71 anos

Ocorrência registrada por volta das 14h00m; condutor de HB20 foi levado para a Central de Flagrantes em Jales.

O SAMU de Santa Fé do Sul e a Polícia Militar registraram acidente grave em Santa Fé do Sul por volta das 14h00m na Avenida Navarro de Andrade, esquina com a Rua 29, próximo a Farmácia Chico Farma e o Supermercado Sakashita.

O acidente envolveu um HB20 e uma Bicicleta e resultou na morte de um homem de 71 anos A.P., segundo as primeiras notícias reside em Santa Fé do Sul.

A Santa Casa informou que a vítima deu entrada no setor de emergência com poli traumatismo por todo corpo, chegou com vida, mas evoluiu a óbito.

O Condutor do veículo que não teve o nome divulgado foi conduzido a central de flagrantes na CPJ de Jales e está sendo ouvido pelas autoridades policiais.

A Polícia Científica esteve no local apurando informações e imagens das câmeras de segurança existentes nas imediações do acidente para determinar as causas do acidente fatal.

