Biz furtada em Rio Preto é encontrada em Fernandópolis

Uma motocicleta Honda/Biz furtada em São José do Rio Preto foi localizada pela Polícia Militar de Fernandópolis durante uma abordagem ocorrida neste domingo, dia 13, no bairro Ubirajara. O furto teria ocorrido no último dia 4 de abril.

O rapaz que estava pilotando a motocicleta foi conduzido ao Plantão Policial onde foi indiciado e vai responder pelo crime de receptação, alegando que não tinha conhecimento que a moto era produto de furto.

M. S. C., 23 anos, ficou a disposição da Justiça.