Idoso convida jovem para sua casa, mas acaba rendido e roubado em Votuporanga

Em seguida, a Polícia Militar prendeu a mulher e recuperou à TV levada. Polícia Civil procura pelo comparsa dela.

Nesta quinta-feira (20), uma jovem acabou presa pela Polícia Militar após um crime contra um idoso em Votuporanga/SP.

De acordo com informações, a vítima resolveu convidar a jovem para acompanhá-lo até sua residência, contudo, quando chegaram no local, um indivíduo que seria o comparsa da mulher – surgiu e armado com um capacete, teria agredido e ameaçado o idoso – roubando da casa, um aparelho de televisão.

A Polícia Militar foi acionada e em patrulhamento acabou detendo à mulher suspeita do crime, assim como recuperando o aparelho levado.

O caso foi registrado e está sob investigação da Polícia Civil.