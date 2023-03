Força Tática prende dupla com 2,5 kg de maconha em Fernandópolis

Dois rapazes foram presos com 2,5 quilos de maconha pela Força Tática da Polícia Militar durante uma abordagem realizada na tarde desta sexta-feira, dia 17, no bairro Jardim Uirapuru em Fernandópolis.

De acordo com os policiais, havia diversas denúncias de tráfico de drogas no local e foi feito averiguação. Dois rapazes em uma motocicleta foram abordados pelas vias do bairro e com um deles foi encontrado uma porção de maconha. Eles acabaram confessando que compraram a droga no local de diversas denúncias.

Diante das informações, os PMs abordaram outro rapaz que portava apenas um celular, mas diante da informação sobre os dois indivíduos que estavam na motocicleta, acabou confessando que havia mais drogas na casa. Foram apreendidos 2,540 quilos de maconha, além de um celular e uma balança de precisão.

Além dele, outro rapaz que estava no local, também foi preso e encaminhado ao Distrito Policial, juntamente com os outros dois usuários.

A autoridade judiciária confirmou a prisão de N. e A. pelos crimes de Tráfico de Drogas e Associação ao Tráfico.

Já os outros dois averiguados que estavam na motocicleta, vão responder por Porte de Entorpecentes.