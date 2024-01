Capotamento mata funcionário de empresa de Fernandópolis

Um trágico acidente registrado na Rodovia Euclides da Cunha na manhã desta quinta-feira, dia 25, próximo ao trevo de Santana da Ponte Pensa, sentido Santa Fé, provocou a morte de um funcionário de uma empresa de Fernandópolis.

O capotamento envolveu um caminhão de pequeno porte ocupado por dois irmãos, residentes em Fernandópolis, que estavam a caminho de Aparecida do Taboado a trabalho.

No local, a cena era desoladora, com o carona, Marciel Reis Silva de Oliveira de 47 anos, lamentavelmente preso nas ferragens, já em óbito. O impacto do acidente resultou em um traumatismo gravíssimo.

O condutor do veículo, um homem de 54 anos, conseguiu sair do caminhão. Apesar de consciente e orientado, apresentava escoriações no ombro esquerdo e braço esquerdo. Felizmente, não foram identificados sinais evidentes de fraturas.

O SAMU de Santa Fé desempenhou um papel crucial no socorro, conduzindo o condutor até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santa Fé, onde recebe os cuidados necessários.

No cenário do acidente, diversas equipes de resgate atuaram em conjunto, incluindo o SAMU, bombeiros e Polícia Militar de Santa Fé, além da presença da Polícia Rodoviária de Jales e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).