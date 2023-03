Golpe do falso bilhete premiado faz idosa perder R$ 20 mil em Jales

Uma idosa de 84 anos caiu em um golpe do bilhete premiado em Jales, no interior de São Paulo. O crime aconteceu na última quarta-feira (29), quando a vítima caminhava na rua 1 com a 10 e foi abordada por um homem que alegava ser analfabeto e ter um bilhete premiado em R$ 9 milhões na loteria federal.

Uma outra mulher também se aproximou e disse que trabalhava em um escritório em Jales e que queria ajudar. Juntos, eles foram até uma agência bancária e utilizaram os documentos e a conta bancária da idosa para realizar um saque inicial de R$ 3 mil reais. Em seguida, sacaram mais R$ 5 mil no caixa e fizeram um TED de R$ 12 mil, totalizando um prejuízo de R$ 20 mil.

A idosa comunicou a família, que tentou estornar as operações na agência bancária e, posteriormente, registrou um boletim de ocorrência na polícia. A investigação do caso está em andamento e a orientação é sempre desconfiar de propostas mirabolantes e inesperadas, principalmente de desconhecidos.

