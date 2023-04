Três pessoas são presas pela Polícia Militar em Jales

Três pessoas foram presas pela Polícia Militar durante operação da Vila União em Jales. Todos são acusados de tráfico de drogas, associação ao tráfico, ato infracional por porte de entorpecentes e ato infracional por falsificação de documentos.

Durante realização de operação pelo bairro, envolvendo policiais de Jales, Fernandópolis e Votuporanga, um adolescente bastante conhecido nos meios policiais por envolvimento com venda de drogas, ao avistar as viaturas tentou empreender fuga para dentro do imóvel de E. H.A.G.

Foi realizado busca pessoal e localizado com ele uma porção de maconha e a quantia de R$ 50,00. No mesmo momento, perceberam que os moradores da casa de E. H.A.G. e E. A. B., que estavam no portão, correram para dentro da casa. A mulher portava uma sacola verde e a escondeu em baixo de uma pia, já o homem correu para dentro de um quarto e foi abordado.

No imóvel foi localizado uma sacola escondida pela autora contendo dentro a quantia de R$ 12.136,00, em cédulas diversas. Já no quarto que o homem entrou, um invólucro contendo 30, pedras sugestivas a crack e uma carteira pertencente ao indiciado com a quantia de R$ 594,00 em cédulas diversas.

No quarto do adolescente foi localizado R$ 644,00 em cédulas diversas, e na sala havia dois telefones celulares um pertencente ao homem e outro a D. Debaixo de uma máquina de lavar roupas, nos fundos da casa, um invólucro contendo 22 porções de substância sugestiva a cocaína.

D. e o adolescente estavam na calçada da residência e nada de ilícito foi encontrado com ele, porém, com Otávio, que também foi submetido à busca pessoal, mas havia em seu bolso a quantia de R$ 119,00 e dois documentos de registro geral (RG), sendo um deles com a data de nascimento alterada.

Após a localização dos objetos ilícitos, foi dado voz de prisão em desfavor dos três indiciados, sendo somente os indivíduos masculinos algemados, devido receio de fuga. Todos os envolvidos foram conduzidos até a Central de Polícia Judiciária de Jales

O delegado tomou conhecimento da ocorrência e devido D. H.A. L. e E.H.A.G. serem alvos de investigação pelo crime de tráfico de drogas, inclusive com inquérito já instaurado sobre o crime em tela, após formar sua convicção jurídica, ratificou o flagrante delito em desfavor dos dois, permaneceram presos a disposição da Justiça. Já a mulher será investigada pelos mesmos crimes, porém, em liberdade.

Os demais foram ouvidos e liberados para seus responsáveis legais.