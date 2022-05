Homem morre esfaqueado em briga com irmão dentro de casa, em Tabapuã

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Segundo a polícia, os dois envolvidos faziam uso de bebidas alcoólicas. O suspeito alega legítima defesa

Uma briga entre dois irmãos no bairro Cohab II, em Tabapuã, terminou na morte de Cristiano Marcos Mata, de 49 anos, que teria sido agredido com um golpe de faca no peito. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu quando chegou ao Hospital Padre Albino, em Catanduva. O crime ocorreu por volta das 22 h, nesta segunda-feira, 2. O suspeito e irmão da vítima, de 59 anos, foi preso e está aguardando audiência de custódia.

Segundo a Polícia Militar da cidade, os dois homens envolvidos na discussão faziam o uso de bebidas alcoólicas. Quando os policiais chegaram na rua Otávio Spínola, o homem estava caído na calçada a cerca de 50 metros da residência onde a confusão começou. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada.

Ainda de acordo com a polícia, a confusão ocorreu dentro da residência onde os dois homens viviam. O suspeito alegou que a vítima teria o provocado, tentado lhe agredir com uma garrafa de vidro e depois com uma cadeira. Para se defender, o suspeito teria pego uma faca e golpeado o irmão.