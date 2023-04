Carro aquaplana e capota na rodovia Péricles Bellini em Votuporanga

O caso aconteceu ontem pela manhã, duas vítimas precisaram ser socorridas com ferimentos leves do local do acidente

Um carro aquaplanou e capotou durante as primeiras horas da manhã de ontem na rodovia Péricles Belini, no perímetro urbano de Votuporanga. Duas vítimas, que estavam em um GM/Monza, foram socorridas com ferimentos leves e encaminhadas para a Santa Casa local.

De acordo com o apurado pelo A Cidade, o motorista do veículo conduzia pela rodovia no sentido Votuporanga a Nhandeara, quando o carro teria aquaplanado, ele perdeu o controle da direção, capotou e entrou no canteiro do local, nas proximidades do conhecido trevo da Coacavo.

Os dois ocupantes do veículo precisaram ser socorridos e foram encaminhados para a Santa Casa de Votuporanga com ferimentos leves. Em nota, o hospital informou que ambos passam nesse momento por atendimento.

O caso agora segue para investigação da Polícia Civil de Votuporanga.

Legenda: Duas vítimas, que estavam em um GM/Monza, foram socorridas com ferimentos leves

(Foto: Reprodução)

