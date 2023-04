Um homem de 66 anos morreu anteontem (20) após sofrer um acidente de moto no último dia 4, em Riolândia.

Desde a data do acidente ele estava internado, tendo passado pela Santa Casa local, sido transferido para a Santa Casa de Votuporanga e levado para o Hospital de Base de Rio Preto, onde veio a óbito.

De acordo com o apurado pela reportagem do VotuporangaTudo, o motociclista transitava pelo acesso de uma estrada rural e, ao chegar na Avenida Onze, colidiu contra um poste de iluminação pública no canteiro central da referida avenida.

Gravemente ferido, G.F.C., foi socorrido, mas não resistiu. O corpo foi encaminhado ao IML e posteriormente liberado para velório da família.