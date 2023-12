Polícia apreende caminhão com 287 tijolos de maconha em rodovia

Policiais civis prenderam em flagrante nesta quinta-feira (08) um motorista de 26 anos que transportava 287 tijolos de maconha em uma carreta na rodovia Marechal Rondon, na cidade de Castilho, interior de São Paulo.

A equipe conseguiu interceptar o caminhão após receberem uma denúncia de que o veículo passaria pela rodovia levando droga para abastecer os pontos de venda do tráfico no ABC Paulista.

Depois de realizarem as buscas, os policiais encontraram o caminhão trafegando no km 650 da rodovia. O motorista foi abordado e disse que estava levando apenas uma carga de ferro, no entanto, os agentes encontraram dentro do semirreboque 287 tijolos da droga, que pesaram 285 quilos.

A inspeção no caminhão foi realizada em um pátio na cidade de Diadema para evitar riscos de acidentes na via. O homem foi preso em flagrante.

O caso foi registrado como tráfico de drogas no Setor de Investigações Gerais da Delegacia Seccional de Diadema.RP10